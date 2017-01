ARTE entdeckt die Antarktis - mit zwei Dokumentarfilmen und einem Virtual Reality-Erlebnis: Die Naturfotografen Vincent Munier und Laurent Ballesta begeben sich mit der "Wild-Touch Antarctica!"-Expedition in die Antarktis. Ihre Bilder faszinieren und zeigen gleichzeitig die erschütternden Folgen des Klimawandels. Drei spannende Virtual Reality- Videos in 360° ermöglichen Ihnen einen Einblick in die außergewöhnlichen Dreharbeiten zum Film "Antarktis - die Reise der Pinguine": Begegnen Sie Weddellrobben, tauchen Sie unter dem Eis und seien Sie live dabei, wenn die ausgewachsenen Kaiserpinguine ihren ersten Sprung ins eisige Wasser wagen.

Am 28. Januar sendet ARTE zwei Dokumentarfilme von Jérôme Bouvier. Beide sind ab dem 21. Januar vorab auf ARTE Future verfügbar !

Antarktis - die Reise der Pinguine: Ausstrahlung am 28. Januar 2017 um 20.15 Uhr

Dokumentation, 90 Min.

Die Naturfotografen Vincent Munier und Laurent Ballesta, letzterer auch Unterwasserfotograf und Meeresbiologe, begeben sich mit dem „Antarctica!“-Projekt von Wild-Touch Expeditions für fast zwei Monate in die Antarktis. Ihr Ziel: die Dumont-d’Urville-Station, die vom Französischen Polarinstitut betrieben wird. Von Wissenschaftlern unterstützt, interessieren sich die beiden Fotokünstler für unterschiedliche Perspektiven: Den einen interessiert die atemberaubend schöne Welt über dem Eis mit den berühmten Kaiserpinguin-Kolonien, den anderen die unsichtbare Welt unter Wasser. Ihre spektakulären Bilder faszinieren aufgrund ihrer Ästhetik, berühren aber auch, da zu erkennen ist, inwieweit der antarktische Kontinent mit seiner einzigartigen Fauna bereits vom Klimawandel betroffen ist.

Antarktis - Leben am Limit: 28. Januar 2017 um 21.45 Uhr

Dokumentation, 49 Min., Frankreich, 2016, ARTE F/ Regie: Jérôme Bouvier, Marianne Cramer

Die Antarktis birgt eine erstaunlich vielfältige Fauna und Flora. Die auf dem Packeis, dem Felsboden unter der antarktischen Eisdecke und im Antarktischen Ozean angesiedelten Tier- und Pflanzenarten beweisen eindrucksvoll, was lebendige Organismen alles verkraften können: Bei den klimatischen Bedingungen, denen sie ausgesetzt sind, scheint alles Leben unmöglich. Wie überleben diese Arten in dem lebensfeindlichen Gebiet? Welche Anpassungsstrategien haben sie entwickelt? Und was kann die Wissenschaft angesichts des Klimawandels von der Untersuchung dieser Arten über die Entwicklung unseres Planeten erfahren?